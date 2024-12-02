Кыргызстан планирует строительство двух плавучих СЭС стоимостью 650 млн долларов

Инвестиции в строительство двух плавучих солнечных электростанций (СЭС) на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане оценивается в 650 млн долларов.

Инвестиции в строительство двух плавучих солнечных электростанций (СЭС) на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане оценивается в 650 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана.

Согласно информации, реализация проекта предусмотрена соглашением, которое на минувшей неделеи правительство страны подписало с групой европейских компаний - чешской Sonnenenergie a.s., германскими AB Progressio GmbH и LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG. Участниками соглашения также являются недавно созданные в республике компании "СЭС Токтогул" и "СЭС Токтогул КГ".

"Для реализации проекта выбрано Токтогульское водохранилище, потому что его большая площадь предоставляет значительное пространство для размещения плавучих СЭС. Кроме того, использование водоема помогает охлаждать панели, повышая их эффективность. Рядом уже существует энергетическая инфраструктура", - отмечает Минэнерго.

Срок запуска первой станции - 36 месяцев с даты начала реализации проекта, второй - 24 месяца после ввода в коммерческую эксплуатацию СЭС-1.

Инвесторы и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) также подписали договор о покупке электроэнергии, по которому государство обязуется выкупать электроэнергию, производимую СЭС, по фиксированному тарифу в течение 25 лет.