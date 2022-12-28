Кыргызстан и Казахстан построят солнечную электростанцию на 35 млн долларов

Кыргызстан и Казахстан создали совместное предприятие для строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле за 35 млн долларов.

Кыргызстан и Казахстан создали совместное предприятие для строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле за 35 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ Кыргызстана.

Соглашение о возведении электростанции мощностью 50 МВт подписали дочерняя компания Нацэнергохолдинга "TazaEnergy" и инвестиционная компания из Казахстана "TGS-Energy".

Для проекта выделяется 80 гектаров земли в селе Тору-Айгыр. Стороны планируют, что станция будет готова к декабрю 2023 года. Срок эксплуатации СЭС составит свыше 25 лет, она будет поставлять в сеть не менее 90 млн кВт/ч в год, обещают в Нацэнергохолдинге.

Всего стороны планируют построить в Кыргызстане несколько солнечных станций общей мощностью 300 МВт.