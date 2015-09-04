​Кянан Явуз: TANAP является образцом для других проектов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Трансанатолийский трубопровод (TANAP) является образцовым проектом для энергетических источников Ирана, Ирака, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, который играет важную роль в поставках энергоресурсов через территорию Турции в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Кянан Явуз в своем интервью каналу Bloomberg HT.

К.Явуз отметил, что Турция в прошлом году провела очень важную работу для превращения ее в энергетический центр: "Каспийский регион - это новый энергетический регион, имеющий мировое значение. Строящийся на территории Турции TANAP является частью Южного газового коридора, предусматривающего поставки газа с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия в Европу. Строительство трубопровода завершится в 2018 году".