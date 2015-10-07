​Кянан Явуз: Россия нуждается в "Турецком потоке" больше Турции

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня позиция Турции в энергетической сфере намного сильнее, чем раньше".

Как сообщает Report, об этом заявил Bloomberg HT президент SOCAR Energy Turkey Кянан Явуз, комментируя происходящие между Россией и Турцией события.

По его словам, Россия нуждается в "Турецком потоке" больше Турции: "Россия сама обратилась с вопросом реализации этого проекта. До этого проекта Турция имела стратегию по регулированию потребности страны в природном газе до 2023 года. В стране постепенно сократится скорость потребления природного газа. Сейчас вопросы снижения зависимости от природного газа являются основной темой обсуждений. Думаю, потребность Турции в газе сохранится стабильно в пределах 60 млрд. кубометров", - отметил президент компании.