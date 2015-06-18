Кянан Явуз: Нефтеперерабатывающий завод Star покроет дефицит на рынке в размере 2,5 млрд. долларов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод Star будет введен в эксплуатацию в 2018 году, вследствие чего будет устранена зависимость Турции от экспорта нефтепродукции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент SOCAR Turkey Кянан Явуз.

По словам К.Явуза, после ввода в эксплуатацию завода будет покрыт годовой дефицит на рынке в размере 2,5 млрд. долларов: "Инвестиции в нефтеперерабатывающий завод Star в размере 5,6 млрд. долларов с 2018 года помогут покрыть годовой дефицит товаров на рынке в размере 2,5 млрд. долларов, и устранить зависимость Турции от экспорта нефтепродукции. Годовая мощность завода составит 10 млн. тонн".

К.Явуз отметил, что порт Petlim, являющийся альтернативой греческого порта Пирей в Эгейском море, скоро будет введен в эксплуатацию.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод Star создан в 1975 году.