​Кянан Явуз: Наши инвестиции в Турции будут развиваться по нарастающей

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Реализация наших проектов в Турции придется, в основном, на 2018-2019 годы, и мы проведем эмиссию акций созданных нами сильных компаний на фондовой бирже".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью агентству Anadolu президент компании SOCAR-Turkey Кянан Явуз.

По словам К.Явуза, с целью стимулирования интересов инвесторов планируется продать часть ранее приобретенных акций Petkim Holding: "Наши инвестиции в Турции будут развиваться по нарастающей. Негативная картина первых дней в короткие сроки разрушится и мы верим, что Турция найдет правильное решение без необходимости в ранних выборах".

"Надо сохранять спокойствие и не впадать в панику. Вчерашний и сегодняшний экономические балансы равны. Мы ожидаем, что для сохранения политической стабильности Турция создаст коалиционное альтернативное управление. Однако этот период необходимо завершить в кратчайшие сроки. Направленные друг против друга откровения партий не должны создавать почву для усиления колебаний экономики. Мы должны сохранить стабильную экономику. Необходим более разумный подход", - заявил К.Явуз.