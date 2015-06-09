 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Кянан Явуз: Наши инвестиции в Турции будут развиваться по нарастающей

    По словам президента SOCAR-Turkey, с целью стимулирования интересов инвесторов часть акций Petkim Holding будет продана

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Реализация наших проектов в Турции придется, в основном, на 2018-2019 годы, и мы проведем эмиссию акций созданных нами сильных компаний на фондовой бирже". 

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью агентству Anadolu президент компании SOCAR-Turkey Кянан Явуз.

    По словам К.Явуза, с целью стимулирования интересов инвесторов планируется продать часть ранее приобретенных акций Petkim Holding: "Наши инвестиции в Турции будут развиваться по нарастающей. Негативная картина первых дней в короткие сроки разрушится и мы верим, что Турция найдет правильное решение без необходимости в ранних выборах".

    "Надо сохранять спокойствие и не впадать в панику. Вчерашний и сегодняшний экономические балансы равны. Мы ожидаем, что для сохранения политической стабильности Турция создаст коалиционное альтернативное управление. Однако этот период необходимо завершить в кратчайшие сроки. Направленные друг против друга откровения партий не должны создавать почву для усиления колебаний экономики. Мы должны сохранить стабильную экономику. Необходим более разумный подход", - заявил К.Явуз.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi