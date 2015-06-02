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    ​Кянан Явуз: Между BOTAŞ и SOCAR никаких проблем не существует

    Президент SOCAR Turkey: Газ поставляется ровно в том объеме, который оплачивается

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Между турецкой BOTAŞ и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) не существует никаких проблем по вопросам купли-продажи природного газа. Об этом заявил Report президент SOCAR Turkey Кянан Явуз: "Поставки газа продолжаются".

    "Насколько мне известно, между BOTAŞ и SOCAR никаких проблем не существует. Газ поставляется ровно в том объеме, который оплачивается", - отметил К.Явуз.

    Напомним, что по распространенной турецкими СМИ информации, BOTAŞ выплатил 35 млрд. долларов за поставки газа из Азербайджана, однако получил газ всего лишь в объеме 2,7 млрд. кубометров. 

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