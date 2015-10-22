​Кянан Явуз: До сегодняшнего дня на строительство завода Star потрачено 2 млрд. долларов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день выполнено 33% работ на нефтеперерабатывающем заводе Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Кянан Явуз. По его словам, завершено 95% работ по закладке фундамента.

К.Явуз отметил, что до сегодняшнего дня на строительство завода Star было потрачено 2 млрд. долларов: "До конца этого месяца начнется ввоз оборудования для завода, которое будет установлено в 2016-2017 годах".

К.Явуз напомнил, что на заводе Star будет перерабатываться 10 млн. тонн сырой нефти в год. По его словам, на строительстве завода трудится 4 тыс. человек и в следующем году их количество достигнет 10 тысяч.

Он отметил, что производство на заводе планируется начать в 2018 году, что позволит стране сэкономить 2-2,5 млрд. долларов: "Нефтеперерабатывающий завод Star позволит наладить производство продукции, которую сейчас Турция импортирует. Это не только усилит конкурентоспособность нефтехимического холдинга Petkim, а также сыграет важную роль в покрытии потребностей Турции. Импорт дизеля в Турции намного превышает местное производство. Мы будем производить дизельное, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ. При нынешних ценах на нефть завод позволит Турции сэкономить 2-2,5 млрд. долларов".

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey. Согласно структуре учредителей компании SOCAR Turkey, 87% SOCAR Turkey Energy A.Ş принадлежит SOCAR. С 14 августа 2015 года банки Goldman Sachs и JP Morgan (Goldman Sachs International) выкупили 13% пакета акций SOCAR Turkey за 1,3 млрд. долларов.