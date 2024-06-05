Кямран Гусейнов: Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению цели – увеличить долю ВИЭ в энергобалансе

Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению поставленной цели – увеличить долю возобновляемых источников энергии до не менее 30% в энергетическом балансе страны.

Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению поставленной цели – увеличить долю возобновляемых источников энергии до не менее 30% в энергетическом балансе страны.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Госагентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Кямран Гусейнов на панельной дискуссии в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Говоря о первом аукционе по ВИЭ, Гусейнов сказал, что аукцион, объявленный по проекту солнечной энергии мощностью 100 МВт, направлен на привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций. По его словам, это соответствует государственной политике, которая ставит приоритетом развитие "зеленой энергии" в стране.