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Кямран Гусейнов: Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению цели – увеличить долю ВИЭ в энергобалансе

Кямран Гусейнов: Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению цели – увеличить долю ВИЭ в энергобалансе Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению поставленной цели – увеличить долю возобновляемых источников энергии до не менее 30% в энергетическом балансе страны.
Энергетика
5 июня 2024 г. 17:04
Кямран Гусейнов: Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению цели – увеличить долю ВИЭ в энергобалансе

Реализуемые в Азербайджане проекты способствуют достижению поставленной цели – увеличить долю возобновляемых источников энергии до не менее 30% в энергетическом балансе страны.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Госагентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Кямран Гусейнов на панельной дискуссии в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Говоря о первом аукционе по ВИЭ, Гусейнов сказал, что аукцион, объявленный по проекту солнечной энергии мощностью 100 МВт, направлен на привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций. По его словам, это соответствует государственной политике, которая ставит приоритетом развитие "зеленой энергии" в стране.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Hüseynov: “İcra olunan layihələr bizi bərpa olunan enerji hədəfinə daha da yaxınlaşdırır”

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