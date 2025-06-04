Кямал Аббасов: Азербайджан может поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Кямал Аббасов: Азербайджан может поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Азербайджан может поставлять дополнительные объемы газа в Европу при наличии долгосрочных контрактов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, для поставок дополнительного газа в Европу необходимы новые производственные мощности и инфраструктура: "Для этого обычно требуется время, финансовые средства и четкие контракты. Если Европа нуждается в дополнительных поставках газа из Азербайджана, ей необходимы долгосрочные контракты, поддержка, которая поможет снизить инвестиционные риски или обеспечит финансовые инструменты для этого продукта. После этого весь спрос на дополнительный газ для Европы может быть удовлетворен", - сказал он.

Аббасов отметил, что в настоящее время наиболее стратегическим и реальным направлением для Азербайджана в отношении дополнительных поставок газа являются страны Восточной Европы и Балкан. "Мы поставляем газ в 10 европейских стран через Южный газовый коридор. Интерконнекторы между этими странами позволяют увеличить объемы поставок", - сказал он.