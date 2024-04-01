О нас

Камал Аббасов: Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и поставках СПГ

Камал Аббасов: Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и поставках СПГ На данный момент Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и на возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
1 апреля 2024 г. 12:05
Камал Аббасов: Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и поставках СПГ

На данный момент Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и на возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Камал Аббасов в ходе проходящего в Баку восьмого заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Румыния.

“Азербайджан работает со странами-партнерами над обеспечением доступа к маршрутам поставок газа в Европу. Мы также рассматриваем морскую ветроэнергетику как одно из перспективных направлений в области использования ВИЭ",- сказал он.

По словам Аббасова, зеленая энергия, производимая в Каспийском море, будет поставляться на европейские и региональные энергетические рынки после дальнейшей оценки и изучения возможностей их использования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan focuses not only on export of natural gas but also on supply of LNG
Версия на азербайджанском языке Kamal Abbasov: “Azərbaycan təkcə təbii qaz ixracına deyil, həm də LNG tədarükünə diqqət yetirir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi