Камал Аббасов: Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и поставках СПГ

На данный момент Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и на возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ).

На данный момент Азербайджан фокусируется не только на торговле трубопроводным газом, но и на возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Камал Аббасов в ходе проходящего в Баку восьмого заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Румыния.

“Азербайджан работает со странами-партнерами над обеспечением доступа к маршрутам поставок газа в Европу. Мы также рассматриваем морскую ветроэнергетику как одно из перспективных направлений в области использования ВИЭ",- сказал он.

По словам Аббасова, зеленая энергия, производимая в Каспийском море, будет поставляться на европейские и региональные энергетические рынки после дальнейшей оценки и изучения возможностей их использования.