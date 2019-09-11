В ОПЕК+ могут обсудить целесообразность усиления квот по сокращению добычи 12 сентября

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг может обсудить вопрос о необходимости более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Это будет определенно обсуждаться завтра, мы выслушаем доклад комитета ОПЕК. Когда мы встречались в июне, мы поняли, что шести месяцев не достаточно, чтобы оценить влияние тех квот, которые мы приняли. Поэтому завтра мы сможем оценить, должны ли мы продолжить с этими квотами или углубить сокращение. В конце прошлого года у нас были две альтернативы - сократить на 1,6 млн или на 1,8 млн баррелей в сутки, но некоторые члены [ОПЕК+] были против таких объемов, поэтому мы сошлись на 1,2 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Все зависит от того, какое заключение представят эксперты, и от их рекомендаций, заключил иракский министр.

11 сентября в Абу-Даби состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры рассмотрят итоги выполнения сделки по сокращению добычи и прогноз на 2020 год. В мониторинговый комитет ОПЕК + входят восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).