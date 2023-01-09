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Кувейт в 5 раз нарастит поставки дизельного топлива Европе

Кувейт в 5 раз нарастит поставки дизельного топлива Европе Кувейт намерен в этом году планирует увеличить экспорт дизельного топлива и топлива для авиалайнеров в Евросоюз (ЕС), чтобы помочь компенсировать сокращение поставок из России.
Энергетика
9 января 2023 г. 16:22
Кувейт в 5 раз нарастит поставки дизельного топлива Европе

Кувейт намерен в этом году планирует увеличить экспорт дизельного топлива и топлива для авиалайнеров в Евросоюз (ЕС), чтобы помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, Кувейт нарастит экспорт дизельного топлива в ЕС в пять раз - до 2,5 млн тонн (около 50 тыс. баррелей в день), авиатоплива - почти до 5 млн тонн.

Источник утверждает, что планы кувейтской госкомпании Kuwait Petroleum Corp. по экспорту авиакеросина исключают его продажу на спотовом рынке. Это означает, что фактический объем его поставок в Европу может оказаться выше. Ожидается, что другие ближневосточные производители нефти, такие как, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, тоже увеличат экспорт топлива в ЕС в 2023 году.

В последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Самым крупным стал завод в Аль-Зуре, рассчитанный на переработку 615 тыс. баррелей нефти в день. По словам источника, первая из трех производственных линий завода уже перерабатывает более 205 тыс. баррелей ежедневно. Вторую линию должны запустить к середине февраля, третью - к апрелю. Когда завод полностью введут в эксплуатацию, общая мощность нефтепереработки Кувейта вырастет примерно до 1,5 млн баррелей в сутки.

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