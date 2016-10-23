Кувейт спрогнозировал цену на нефть в $50-$60 за баррель до конца 2017 года

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие 15 месяцев мировая цена на нефть будет колебаться в размере $50-$60 за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр финансов и исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас ас-Салех.

"Мы рассчитываем на цену в $60, в смысле, - $50 - $60, в таких переделах она сохранится следующие 15 месяцев", - сказал министр в интервью местному телеканалу Аl-Rai.

Ас-Салех отметил, что будут прилагаться усилия к сбалансированию цен таким образом, чтобы они отвечали интересам как потребителей, так и производителей.