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    Кувейт спрогнозировал цену на нефть в $50-$60 за баррель до конца 2017 года

    Об этом заявил исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас ас-Салех

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие 15 месяцев мировая цена на нефть будет колебаться в размере $50-$60 за баррель.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр финансов и исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас ас-Салех.

    "Мы рассчитываем на цену в $60, в смысле, - $50 - $60, в таких переделах она сохранится следующие 15 месяцев", - сказал министр в интервью местному телеканалу Аl-Rai.

    Ас-Салех отметил, что будут прилагаться усилия к сбалансированию цен таким образом, чтобы они отвечали интересам как потребителей, так и производителей.

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