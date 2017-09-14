Кувейт: думать о пролонгации соглашения ОПЕК+ пока рано

© ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ ОПЕК и ее союзники продолжат внимательно следить за ходом реализации соглашения об ограничении объема добычи нефти, а окончательное решение относительно его очередной пролонгации за следующий март может быть отложено до первого квартала 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом на вчерашней пресс-конференции в Эль-Кувейте сообщил министр энергетики страны Иссам Альмарзук.

По его словам, если к концу марта рынок не ребалансируется, то картель рассмотрит все возможные варианты действий, включая пролонгацию соглашения ОПЕК+.

"После ноябрьской встречи до конца действия соглашения останутся еще пять месяцев. Поэтому мы можем отложить решение вопроса о его пролонгации и провести внеочередное заседание в марте, чтобы все обсудить", - отметил господин Альмарзук. По словам министра энергетики Венесуэлы Эулохио Дель Пино, также присутствовавшего на пресс-конференции, участники соглашения пока не договорились о том, что делать, когда срок его действия истечет.