Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2016)

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6370 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,06% и составил 1,8291 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0252 маната.