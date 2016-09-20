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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2016)

    1 доллар США - 1,6370 маната

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6370 маната.

    Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,06% и составил 1,8291 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6370
    1 Евро 1.8291
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2353
    1 Аргентинское песо 0.1082
    1 Белорусский рубль 0.8397
    1 Бразильский реал 0.5002
    1 Дирхам ОАЭ 0.4457
    1 Южноафриканский рэнд 0.1169
    100 Вон Республики Корея 0.1462
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2424
    1 Китайский юань 0.2455
    1 Датская крона 0.2455
    1 Грузинский лари 0.7087
    1 Гонконгский доллар 0.2110
    1 Индийская рупия 0.0244
    1 Английский фунт стерлингов 2.1346
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1911
    1 Швейцарский франк 1.6699
    1 Израильский шекель 0.4336
    1 Канадский доллар 1.2399
    1 Кувейтский динар 5.4268
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.3950
    1 Мексиканское песо 0.0832
    1 Молдавский лей 0.0828
    1 Египетский фунт 0.1843
    1 Норвежская крона 0.1976
    100 Узбекских сум 0.0545
    1 Польский злотый 0.4254
    1 Сингапурский доллар 1.2010
    1 Саудовский риал 0.4365
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2849
    1 Турецкая лира 0.5499
    1 Тайваньский доллар 0.0522
    1 Таджикский сомони 0.2075
    1 Новый туркменский манат 0.4687
    1 Украинская гривна 0.0636
    100 Японских йен 1.6080
    1 Новозеландский доллар 1.1990
    Золото (1 унция) 2152,4095
    Серебро (1 унция) 31,5204
    Платина (1 унция) 1671,3770
    Палладий (1 унция) 1114,7970
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