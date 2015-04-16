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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2015)

    1 доллар - 1,0507 манат

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0507
    1 Евро 1.1244
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8149
    1 Аргентинское песо 0.1185
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3468
    1 Дирхам ОАЭ 0.2861
    1 Южноафриканский рэнд 0.0873
    100 Вон Республики Корея 0.0965
    1 Чешская крона 0.0410
    100 Чилийских песо 0.1713
    1 Китайский юань 0.1696
    1 Датская крона 0.1506
    1 Грузинский лари 0.4660
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5596
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1208
    1 Швейцарский франк 1.0908
    1 Израильский шекель 0.2660
    1 Канадский доллар 0.8561
    1 Кувейтский динар 3.4818
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0165
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2874
    1 Мексиканское песо 0.0690
    1 Молдавский лей 0.0586
    1 Египетский фунт 0.1377
    1 Норвежская крона 0.1349
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2795
    1 Сингапурский доллар 0.7757
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4422
    1 Турецкая лира 0.3894
    1 Тайваньский доллар 0.0337
    1 Таджикский сомони 0.1741
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0467
    100 Японских йен 0.8821
    1 Новозеландский доллар 0.7982
    Золото (1 унция) 1253,3800
    Серебро (1 унция) 17,2105
    Платина (1 унция) 1206,2036
    Палладий (1 унция) 801,6841
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