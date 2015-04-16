Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2015)

16 апреля, 2015 09:54

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0507 1 Евро 1.1244 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8149 1 Аргентинское песо 0.1185 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3468 1 Дирхам ОАЭ 0.2861 1 Южноафриканский рэнд 0.0873 100 Вон Республики Корея 0.0965 1 Чешская крона 0.0410 100 Чилийских песо 0.1713 1 Китайский юань 0.1696 1 Датская крона 0.1506 1 Грузинский лари 0.4660 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5596 100 Индонезийских рупий 0.0082 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1208 1 Швейцарский франк 1.0908 1 Израильский шекель 0.2660 1 Канадский доллар 0.8561 1 Кувейтский динар 3.4818 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0165 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2874 1 Мексиканское песо 0.0690 1 Молдавский лей 0.0586 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1349 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2795 1 Сингапурский доллар 0.7757 1 Саудовский риял 0.2802 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4422 1 Турецкая лира 0.3894 1 Тайваньский доллар 0.0337 1 Таджикский сомони 0.1741 1 Новый туркменский манат 0.3003 1 Украинская гривна 0.0467 100 Японских йен 0.8821 1 Новозеландский доллар 0.7982 Золото (1 унция) 1253,3800 Серебро (1 унция) 17,2105 Платина (1 унция) 1206,2036 Палладий (1 унция) 801,6841