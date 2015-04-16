Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2015)

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0507
|1 Евро
|1.1244
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8149
|1 Аргентинское песо
|0.1185
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3468
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2861
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0873
|100 Вон Республики Корея
|0.0965
|1 Чешская крона
|0.0410
|100 Чилийских песо
|0.1713
|1 Китайский юань
|0.1696
|1 Датская крона
|0.1506
|1 Грузинский лари
|0.4660
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5596
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1208
|1 Швейцарский франк
|1.0908
|1 Израильский шекель
|0.2660
|1 Канадский доллар
|0.8561
|1 Кувейтский динар
|3.4818
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0165
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2874
|1 Мексиканское песо
|0.0690
|1 Молдавский лей
|0.0586
|1 Египетский фунт
|0.1377
|1 Норвежская крона
|0.1349
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2795
|1 Сингапурский доллар
|0.7757
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4422
|1 Турецкая лира
|0.3894
|1 Тайваньский доллар
|0.0337
|1 Таджикский сомони
|0.1741
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0467
|100 Японских йен
|0.8821
|1 Новозеландский доллар
|0.7982
|Золото (1 унция)
|1253,3800
|Серебро (1 унция)
|17,2105
|Платина (1 унция)
|1206,2036
|Палладий (1 унция)
|801,6841
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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