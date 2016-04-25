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    ​Кулевский терминал будет расширен

    Расширение планируется в следующем году

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит работы по проекту расширения терминала в Кулеви (Черное море, Грузия).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экспортных операций нефти и нефтепродуктов Департамента экспортных операций Управления маркетинга и операций SOCAR Кямран Мамедзаде.

    По его словам, в следующем году Кулевский терминал будет расширен: "В настоящее время мощность 16 хранилищ терминала составляет 320 тыс. кубометров". 

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