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Кудрин: Уровень производства нефти в России не снизится

Кудрин: Уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Как сообщает Report, такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью газете "Коммерсантъ". 

При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.

По его словам, экономика России столкнется с вызовом, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться динамичнее.

""Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", — пояснил Кудрин.

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