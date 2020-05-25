Кудрин: Уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Как сообщает Report, такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.

По его словам, экономика России столкнется с вызовом, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться динамичнее.

""Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", — пояснил Кудрин.