 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кудрин: Снижение цен на нефть продлится несколько месяцев

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Недавнее существенное снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в кулуарах конференции, организованной Евразийским Банком Развития (ЕАБР).

    "Я считаю, это падение временное, оно может продлиться несколько месяцев", - сказал он.

    20 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi