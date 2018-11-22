Кудрин: Снижение цен на нефть продлится несколько месяцев

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Недавнее существенное снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в кулуарах конференции, организованной Евразийским Банком Развития (ЕАБР).

"Я считаю, это падение временное, оно может продлиться несколько месяцев", - сказал он.

20 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель.