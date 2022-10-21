О нас

КТК сообщили о трудностях при ремонте на терминале в Черном море

КТК сообщили о трудностях при ремонте на терминале в Черном море Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море.
Энергетика
21 октября 2022 г. 14:56
КТК сообщили о трудностях при ремонте на терминале в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщили в компании.

В КТК сообщили, что в настоящее время судно, которое будет задействовано в ремонтных работах, прибыло в акваторию морского терминала консорциума.

"Ремонтные работы не начаты, осуществляется подготовка к их проведению. Но существуют ограничения. Сегодня объявлено, к примеру, штормовое предупреждение и некоторые подготовительные и инспекционные операции были приостановлены", - добавили в КТК.

Консорциум 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок. Минэнерго Казахстана заявляло, что ожидает завершения ремонта в конце октября. В частности, ранее в пятницу министр Болат Акчулаков сказал, что на полную мощность проект выйдет после 25 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CPC reports difficulties in repairs at terminal in Black Sea

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi