КТК сообщили о трудностях при ремонте на терминале в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщили в компании.

В КТК сообщили, что в настоящее время судно, которое будет задействовано в ремонтных работах, прибыло в акваторию морского терминала консорциума.

"Ремонтные работы не начаты, осуществляется подготовка к их проведению. Но существуют ограничения. Сегодня объявлено, к примеру, штормовое предупреждение и некоторые подготовительные и инспекционные операции были приостановлены", - добавили в КТК.

Консорциум 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок. Минэнерго Казахстана заявляло, что ожидает завершения ремонта в конце октября. В частности, ранее в пятницу министр Болат Акчулаков сказал, что на полную мощность проект выйдет после 25 октября.