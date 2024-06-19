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КТК с начала 2024 года увеличил транспортировку на экспорт казахстанской нефти

КТК с начала 2024 года увеличил транспортировку на экспорт казахстанской нефти "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) за период с начала 2024 года и по состоянию на 13 июня 2024 года увеличил объемы транспортировки казахстанской нефти в черноморский порт Новороссийск для дальнейшей отправки на мировые рынки.
Энергетика
19 июня 2024 г. 16:24
КТК с начала 2024 года увеличил транспортировку на экспорт казахстанской нефти

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) за период с начала 2024 года и по состоянию на 13 июня 2024 года увеличил объемы транспортировки казахстанской нефти в черноморский порт Новороссийск для дальнейшей отправки на мировые рынки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении консорциума со ссылкой на генерального директора КТК Николая Горбаня.

“По состоянию на 13 июня КТК отгрузил почти 30 млн тонн нефти, что на около 800 тыс. тонн [или на 2,7 %] больше, чем за аналогичный период 2023 года”, -отмечается в информации.

Также сообщается, что сегодня в Астане состоялась рабочая встреча Н.Горбаня с председателем правления "КазМунайГаза" Асхатом Хасеновым.

"Участники встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках консорциума, в том числе реализуемые компанией программы по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск, а также перспективные планы загрузки системы КТК с учетом возможностей грузоотправителей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2024 году КТК планирует транспортировать порядка 65,2 млн тонн казахстанской нефти.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (рост на 8,1 %).

КТК протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

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