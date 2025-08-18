КТК проводит плановый ремонт на одном из ВПУ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит ремонт на одном из выносных причальных устройств (ВПУ) своего черноморского терминала с 15 августа на три недели.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом сообщила пресс-служба консорциума.

"ВПУ (КТК-3) выведено из эксплуатации на срок до трех недель при условии благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Ремонт заключается в плановой замене плавучих и подводных шлангов, уточнил КТК, добавив, что отгрузка нефти осуществляется посредством ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

Черноморский терминал КТК использует в работе два ВПУ из трех с тех пор, как в апреле российский суд снял ограничения с объекта после проверки. Она касалась разлива нефти в прошлом году, в результате которого были закрыты два причальных устройства.

КТК, по которому идет более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом в Южной Озереевке около Новороссийска.

Акционерами КТК являются Россия, которой принадлежит 31%, Казахстан (20,75%), американские - Chevron (15%), "дочка" ExxonMobil - Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%) и другие компании.