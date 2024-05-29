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КТК пересмотрел в сторону снижения прогноз на 2024 год по экспорту нефти

КТК пересмотрел в сторону снижения прогноз на 2024 год по экспорту нефти "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) , осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, снизил прогноз на 2024 год по транспортировке сырья на 7%.
Энергетика
29 мая 2024 г. 12:46
КТК пересмотрел в сторону снижения прогноз на 2024 год по экспорту нефти

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) , осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, снизил прогноз на 2024 год по транспортировке сырья на 7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение консорциума.

«Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по системе КТК по сравнению с показателями, заложенными в бюджет, на основании предварительных заявок грузоотправителей », - говорится в информации.

По данным КТК, отгрузка нефти посредством КТК с месторождения Тенгиз предполагает снижение в этом году на 7,9 млн тонн, с месторождения Кашаган - увеличение на 3,3 млн тонн.

«Общее отклонение от запланированных объемов транспортировки по КТК составит 4,8 млн тонн», - говорится в информации

Первоначальный план на 2024 год предполагал транспортировку по КТК более 70 млн тонн нефти. Таким образом, обновленный прогноз предполагает экспорт порядка 65,2 млн тонн.

По информации консорциума, всего с 1 января по 24 мая 2024 года на морском терминале загружено 244 танкера (+5 судов к 2023 г.), на экспорт поставлено 26,7 млн тонн нефти против 25,92 млн тонн за аналогичный период 2023 года соответственно.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (рост на 8,1%).

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