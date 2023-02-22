О нас

КТК остановил прием нефти в систему с "Тенгиз" в связи с затовариванием

КТК остановил прием нефти в систему с "Тенгиз" в связи с затовариванием Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также прием нефти в систему с месторождения "Тенгиз" в Казахстане из-за затоваривания.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 13:41
КТК остановил прием нефти в систему с Тенгиз в связи с затовариванием

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также прием нефти в систему с месторождения "Тенгиз" в Казахстане из-за затоваривания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе КТК.

"По состоянию на 22.02.2023 года в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" на НПС "Тенгиз" остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена", - сказали в компании.

При этом прием нефти на НПС "Атырау" и на НПС "Комсомольская" осуществляется в пониженных режимах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi