КТК остановил прием нефти в систему с "Тенгиз" в связи с затовариванием

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также прием нефти в систему с месторождения "Тенгиз" в Казахстане из-за затоваривания.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также прием нефти в систему с месторождения "Тенгиз" в Казахстане из-за затоваривания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе КТК.

"По состоянию на 22.02.2023 года в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" на НПС "Тенгиз" остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена", - сказали в компании.

При этом прием нефти на НПС "Атырау" и на НПС "Комсомольская" осуществляется в пониженных режимах.