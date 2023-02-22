КТК начнет отгрузку нефти с терминала в Черном море в ближайшие дни

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начнет отгрузку нефти с терминала в Черном море завтра.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начнет отгрузку нефти с терминала в Черном море завтра.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

"Вы сами видели, что на Черном море происходит со штормами. Объективно по погоде есть проблемы. Вы видели, что с сухогрузом вчера случилось. Понятно, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя, это опасно", - пояснил он, напомнив о затонувшем вчера сухогрузе в акватории Новороссийска в условиях сильного шторма.

По его словам, в четверг, по прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, которая позволит танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку.

"Пока работаем на резервуарный парк, добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями", - заключил он.

Напомним, что КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье 19 февраля.