Крупный топливный концерн Польши сократил объем нефти из РФ в общем портфеле импорта

Польский топливный концерн Orlen с начала боевых действий в Украине сократил объем российской нефти в общем портфеле импорта с до 30% с 50%.

Польский топливный концерн Orlen с начала боевых действий в Украине сократил объем российской нефти в общем портфеле импорта с до 30% с 50%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек.

"В этом году, до начала войны, наша группа перерабатывала более 50% нефти из других стран. В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырье, не происходящее из России", — рассказал Обайтек в интервью изданию Rzeczpospolita.

Обайтек надеется, что в ближайшее время у Orlen появится возможность дальнейшего ограничения импорта российской нефти, что связано со слиянием с концерном Lotus, у которого имеется соглашение с партнерами из Персидского залива о поставках до 20 млн тонн нефти в год.

В настоящее время у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками нефти, один из них истекает уже в январе следующего года.

При этом он считает, что полный отказ от российской нефти должен происходить одновременно и в согласовании со всеми странами Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца текущего года намерена отказаться от российского газа, нефти и угля.