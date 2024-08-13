Крупные нефтекомпании подписали контракты с казахстанскими производителями на 240 млн долларов

Правительство Казахстана продолжит работу по увеличению доли казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли.

Правительство Казахстана продолжит работу по увеличению доли казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.

Он акцентировал внимание на законодательных изменениях, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей.

“Ряд норм, ужесточающих требования при проведении государственных закупок, уже принят. В настоящее время в Мажилис внесены поправки по дальнейшему усилению контроля. Так, например, каждый недропользователь будет обязан принять Программу развития внутристрановой ценности, направленную на приоритетную закупку отечественных товаров”, - сказал О.Бектенов.

Было также отмечено, что на сегодня ключевыми недропользователями крупных нефтегазовых проектов подписаны контракты с отечественными производителями товаров на 240 млн долларов.

“Эта работа должна быть продолжена”, - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, при этом особое внимание уделено вопросу внедрения офтейк-контрактов в нефтегазовой отрасли.

“На сегодня заключены 65 меморандумов по освоению новых видов производств для нефтегазовой промышленности. Необходимо уже сейчас трансформировать их в офтейк-контракты”, - подчеркнул О.Бектенов.

Глава правительства поручил министерству энергетики до конца сентября провести соответствующую работу с обеспечением гарантированного заключения долгосрочных контрактов, продолжительностью свыше 5 лет, между крупными нефтегазовыми компаниями и казахстанскими производителями.

Кульпаш Конырова