Крупные американские компании приступили к репатриации средств в страну

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Американская компания Exxon Mobil объявила, что инвестирует в экономику США 50 млрд долларов в ближайшие пять лет. Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает канал CNBC.

Председатель компании Даррен Вудс написал в блоге, что эти инвестиции вызваны, в том числе, принятием налоговой реформы, уменьшающей налоговое бремя американского бизнеса.

"Эти вложения обоснованы уникальными сильными сторонами нашей компании и стимулированы недавно принятым законом о налоговой реформе. Это позитивное развитие событий приведет к созданию новых рабочих мест по всем Соединенным Штатам во множестве отраслей", – написал Вудс.

В частности, Exxon Mobil собирается увеличить производство сланцевой нефти в Пермском бассейне штатов Техас и Нью-Мексико.