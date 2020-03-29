Один из крупнейших транспортировщиков нефти в США попросил сократить добычу

Американские операторы трубопроводов начали просить производителей нефти сократить добычу.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Агентство считает это ясным признаком того, что растущее количество нефти начинает превышать объемы хранилищ.

С такой просьбой выступила Plains All American Pipeline LР — одна из крупнейших в США компаний, оказывающая услуги по транспортировке нефти и газа. На этой неделе она обратилась к своим поставщикам.

"Мы направляем этот заблаговременный запрос к нашим поставщикам с просьбой предпринять шаги по сокращению добычи нефти в ответ на пандемию", - говорилось в письме.

По мнению агентства, подобные сообщения сигнализируют о том, что нефтяной рынок приближается к моменту, о котором предупреждали трейдеры: когда запасы нефти будут переполнять хранилища и трубопроводы, поскольку коронавирус COVID-19 снижает на нее спрос.