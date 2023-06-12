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Крупнейшую компанию-дистрибутора газа в Чехии выставили на продажу

Крупнейшую компанию-дистрибутора газа в Чехии выставили на продажу Крупнейшая компания-распределитель газа в Чехии GasNet выставлена на продажу.
Энергетика
12 июня 2023 г. 11:13
Крупнейшую компанию-дистрибутора газа в Чехии выставили на продажу

Крупнейшая компания-распределитель газа в Чехии GasNet выставлена на продажу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Hospodarske noviny.

Стоимость GasNet составляет, согласно газете, десятки млрд крон. Компания обеспечивает газом домохозяйства и юридические субъекты на всей территории Чехии, кроме Праги и Южночешского края. У нее более 2,3 млн клиентов. В ее собственности находится 65 тыс. км газопроводов.

Решение продать фирму принял ее единственный собственник - консорциум инвесторов во главе с компанией Macquarie Asset Management, являющейся подразделением по управлению активами австралийского инвестиционного банка Macquarie Group (Макуори груп), ведущего деятельность в более чем 30 странах. Штаб-квартира консорциума находится в Лондоне.

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