Крупнейшую компанию-дистрибутора газа в Чехии выставили на продажу

Крупнейшая компания-распределитель газа в Чехии GasNet выставлена на продажу.

Крупнейшая компания-распределитель газа в Чехии GasNet выставлена на продажу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Hospodarske noviny.

Стоимость GasNet составляет, согласно газете, десятки млрд крон. Компания обеспечивает газом домохозяйства и юридические субъекты на всей территории Чехии, кроме Праги и Южночешского края. У нее более 2,3 млн клиентов. В ее собственности находится 65 тыс. км газопроводов.

Решение продать фирму принял ее единственный собственник - консорциум инвесторов во главе с компанией Macquarie Asset Management, являющейся подразделением по управлению активами австралийского инвестиционного банка Macquarie Group (Макуори груп), ведущего деятельность в более чем 30 странах. Штаб-квартира консорциума находится в Лондоне.