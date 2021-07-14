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Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод остановил работу Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод Sapref остановил работу на фоне протестов в провинции Квазулу-Натал
Энергетика
14 июля 2021 г. 14:50
Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод Sapref остановил работу на фоне протестов в провинции Квазулу-Натал.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета TimesLive.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе беспорядков в ЮАР в связи с заключением в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы достигло 72, задержаны 1 234 человека.

Как сообщается, во вторник НПЗ, расположенный в городе Дурбан, разослал оповещение, в котором сообщил о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с беспорядками. По словам менеджера по вопросам устойчивого развития Хленгиве Хлелы, данное решение было принято в интересах безопасности.

"В связи с продолжающимися гражданскими беспорядками и нарушением маршрутов поставок в Квазулу-Натал и из нее Sapref была вынуждена принять решение о временном прекращении своей деятельности", — заявила она. О планах по запуску нефтеперерабатывающего завода будет сообщено, как только ситуация изменится.

Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.

Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.

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