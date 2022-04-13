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Крупнейший в мире нефтетрейдер намерен прервать отношения с Россией

Крупнейший в мире нефтетрейдер намерен прервать отношения с Россией Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.
Энергетика
13 апреля 2022 г. 08:25
Крупнейший в мире нефтетрейдер намерен прервать отношения с Россией

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Согласно заявлению, объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств". Компания намерена прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года, если не будет иных указаний.

"Мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года", - говорится в письме.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.

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