Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за повреждений от землетрясения

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Баниас приостановил работу в связи с полученными во время землетрясения повреждениями оборудования, на ремонт уйдет не менее двух суток.

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Баниас приостановил работу в связи с полученными во время землетрясения повреждениями оборудования, на ремонт уйдет не менее двух суток.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четыре часа 17 минут утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш. В результате разрушения зафиксировали в ряде городов Турции и Сирии. По последним данным, в Сирии погибли 237 человек, пострадали 639.

"Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - сказано в заявлении.

Ведомство также сообщило о повреждениях жилых зданий для сотрудников министерства в Баниасе и опоры хранилищ газа в Алеппо.