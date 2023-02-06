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Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за повреждений от землетрясения

Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за повреждений от землетрясения Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Баниас приостановил работу в связи с полученными во время землетрясения повреждениями оборудования, на ремонт уйдет не менее двух суток.
Энергетика
6 февраля 2023 г. 12:49
Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за повреждений от землетрясения

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Баниас приостановил работу в связи с полученными во время землетрясения повреждениями оборудования, на ремонт уйдет не менее двух суток.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четыре часа 17 минут утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш. В результате разрушения зафиксировали в ряде городов Турции и Сирии. По последним данным, в Сирии погибли 237 человек, пострадали 639.

"Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - сказано в заявлении.

Ведомство также сообщило о повреждениях жилых зданий для сотрудников министерства в Баниасе и опоры хранилищ газа в Алеппо.

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