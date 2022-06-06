Крупнейший нефтетрейдер: США допустят рост поставок нефти из Ирана для снижения цен

США могут позволить Ирану увеличить поставки нефти на мировой рынок даже без восстановления соглашения по ядерной сделке, считает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

США могут позволить Ирану увеличить поставки нефти на мировой рынок даже без восстановления соглашения по ядерной сделке, считает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры между Тегераном и западными странами о восстановлении договоренностей о сворачивании иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций застопорились в марте, и нефтетрейдеры все более пессимистично оценивают их перспективы, отмечает агентство.

Мюллер полагает, что президент США Джо Байден может решить, что снизить цены на АЗС перед промежуточными выборами в стране важнее, чем строгий контроль за соблюдением санкций, что подразумевает, в частности, арест танкеров с иранской нефтью.

"Он может просто позволить приток на рынок чуть более крупных объемов этой нефти, - заявил эксперт. - Если ситуация на промежуточных выборах будет определяться необходимостью снизить цены на бензин в США, можно ожидать, что Штаты будут больше закрывать глаза на приток подсанкционных баррелей на рынок".

Вмешательство Вашингтона в контроль этих потоков всегда было довольно редким, говорит Мюллер.

Иран в 2022 году увеличил экспорт нефти, основная часть которой уходит в Китай. Новое соглашение по ядерной сделке, по оценкам экспертов, обеспечило бы приток дополнительных 500 тыс. - 1 млн баррелей иранской нефти на мировой рынок. Кроме того, Тегеран может быстро продать нефть из резервов, объем которых составляет порядка 100 млн баррелей.

Прогнозы экспертов в отношении дальнейшего направления цен на нефть серьезно расходятся, отмечает Мюллер. Решение ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи вряд ли окажет серьезное влияние на рынок, поскольку многие страны коалиции не справляются с увеличением производства, а экспорт из Москвы может упасть в связи с новыми санкциями.

"Диапазон мнений аналитиков никогда не был столь широким, - говорит Мюллер. - Одни думают, что цены поднимутся до 135-140 долларов за баррель, другие ждут падения ниже 100 долларов за баррель".