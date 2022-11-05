Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Сразу пять крупных газовых рынка Европы - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша - перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры (хоть и с двухнедельным опозданием) официально открывает начало зимнего сезона в Европе.

Сразу пять крупных газовых рынка Европы - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша - перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры (хоть и с двухнедельным опозданием) официально открывает начало зимнего сезона в Европе.

Европа завершает сезон закачки газа в ПГХ и начинает расход сформированных к зиме запасов газа, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

За последние отчетные сутки (3 ноября) к нетто-отбору газа перешли все крупнейшие газовые рынки ЕС - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша.

В целом по ЕС за 3 ноября прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, в отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. С учетом дальнейшего понижения температуры в пятницу, есть все шансы увидеть переход к нетто-отбору газа в целом по ЕС.

Уровень запасов сейчас составляет 95,04% - это более 102 млрд кубометров активного газа. При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПГХ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. 3 ноября коэффициент использования их мощностей достиг 66% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

США за последнюю отчетную неделю резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября было аккумулировано 3 млрд кубометров газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени.

Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПГХ Европы и России.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 11% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) сократилось до 4%.