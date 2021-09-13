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Крупнейшие нефтяные компании увеличили доходы почти на 50%

Крупнейшие нефтяные компании увеличили доходы почти на 50% Доходы 10 крупнейших нефтяных компаний мира в январе-июне 2021 года составили 825 млрд долларов США, что на 45,8% больше показателя аналогичного периода предшествовавшего года
Энергетика
13 сентября 2021 г. 22:43
Крупнейшие нефтяные компании увеличили доходы почти на 50%

Доходы 10 крупнейших нефтяных компаний мира в январе-июне 2021 года составили 825 млрд долларов США, что на 45,8% больше показателя аналогичного периода предшествовавшего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Речь идет о компаниях bp, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, "Лукойл", "Роснефть", Royal Dutch Shell, Saudi Aramco и TotalEnergies.

Наибольший прирост зафиксирован у Saudi Aramco (66,8%), Chevron (54,7%), Equinor (54,2%), "Лукойл" (53,8%) и Shell (29,4%). Тогда как первую половину прошлого года доход был только у Saudi Aramco.

Выручка компаний растет на фоне удорожания нефти. В 2020 году стоимость Brent опускалась до 22 долларов за баррель в связи с рисками из-за распространения коронавируса. В этом же году средние цены на нефть составляли около 65-68 долларов за баррель. Со второй половины года Brent стоит выше 70 долларов.

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