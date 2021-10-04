О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе

Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе Цены на природный газ в ЕС снизятся в 2022 году с текущих рекордных уровней.
Энергетика
4 октября 2021 г. 22:55
Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе

Цены на природный газ в ЕС снизятся в 2022 году с текущих рекордных уровней.

Это, как передает Report со ссылкой на "Прайм", прогнозируют главы крупнейших мировых нефтетрейдеров в рамках конференции Energy Intelligence Forum.

Гендиректор Vitol Рассел Харди (Russell Hardy) сказал, что "немного обеспокоен" влиянием инфляции на цены. Он ожидает, что цены на газ в Европе в сентябре-октябре составят около 530 долларов США за 1 тыс. кубометров, однако динамика будет полностью зависеть от погодных условий. Стоимость нефти марки Brent Харди ожидает на уровне 75 долларов США за баррель.

Глава Gunvor Торбьорн Торнквист в свою очередь полагает, что стоимость газа в Европе в 2022 году составит около 720 долларов США за 1 тыс. кубических метров. Цена Brent, по мнению Торнквиста, в следующем году составит 85 долларов США за баррель.

Глава Trafigura Джереми Вейр ожидает, что цены на газ в следующем году будут находиться у отметки в 420 долларов США за тыс. кубометров, а стоимость нефти составит примерно 90 долларов США за баррель.

Ноябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник превысил отметку в 1 200 долларов США за тыс. кубометров, к концу торгов снизился до 1 156,3 долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi