Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе

Цены на природный газ в ЕС снизятся в 2022 году с текущих рекордных уровней.

Цены на природный газ в ЕС снизятся в 2022 году с текущих рекордных уровней.

Это, как передает Report со ссылкой на "Прайм", прогнозируют главы крупнейших мировых нефтетрейдеров в рамках конференции Energy Intelligence Forum.

Гендиректор Vitol Рассел Харди (Russell Hardy) сказал, что "немного обеспокоен" влиянием инфляции на цены. Он ожидает, что цены на газ в Европе в сентябре-октябре составят около 530 долларов США за 1 тыс. кубометров, однако динамика будет полностью зависеть от погодных условий. Стоимость нефти марки Brent Харди ожидает на уровне 75 долларов США за баррель.

Глава Gunvor Торбьорн Торнквист в свою очередь полагает, что стоимость газа в Европе в 2022 году составит около 720 долларов США за 1 тыс. кубических метров. Цена Brent, по мнению Торнквиста, в следующем году составит 85 долларов США за баррель.

Глава Trafigura Джереми Вейр ожидает, что цены на газ в следующем году будут находиться у отметки в 420 долларов США за тыс. кубометров, а стоимость нефти составит примерно 90 долларов США за баррель.

Ноябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник превысил отметку в 1 200 долларов США за тыс. кубометров, к концу торгов снизился до 1 156,3 долларов США.