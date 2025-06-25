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Крупнейшие газовые месторождения Израиля возобновляют свою работу

Крупнейшие газовые месторождения Израиля возобновляют свою работу Крупнейшие газовые месторождения Израиля возобновляют свою работу
Энергетика
25 июня 2025 г. 12:39
Крупнейшие газовые месторождения Израиля возобновляют свою работу

Месторождение природного газа "Левиафан", поставляющее газ в Египет и Иорданию, возобновит работу в ближайшие несколько часов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Кроме того, министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился возобновить работу газового месторождения "Кариш".

Отметим, что два из трех морских газовых месторождений Израиля были закрыты 13 июня, после начала боевых действий между Израилем и Ираном.

Месторождения природного газа Кариш расположено на шельфе Израиля, на севере исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
Открыто в 2013 г., расположено в 25 км к северо-востоку от месторождения Тамар, имеет площадь около 16 кв. км.

Месторождение Левиафан открыто в 2010 году, содержит запасы природного газа объемом 605 млрд куб. метров и является крупнейшим в Средиземноморье.

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