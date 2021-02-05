Крупнейшая в мире солнечная электростанция будет построена в Австралии

Стоимость проекта составит 2,4 миллиарда долларов США

Самая крупная в мире солнечная электростанция с потенциальной мощностью в 1,2 тысячи мегаватт появится в штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии к 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

Отмечается, что проект разрабатывает компания CEP Energy. Электростанция, состоящая из сеточных солнечных батарей, будет построена в городе Кури-Кури в штате Новый Южный Уэльс.

"Большие станции, в том числе та, которую запланировала построить CEP Energy для региона Хантер-Вэлли, будут играть важную роль в заполнении пространств, которые остаются после постепенного вывода из эксплуатации работающих на газе и угле объектов", — цитирует газета слова главы компании Морриса Иеммы, бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса.

Согласно планам компании, как передает газета Gaurdian, строительство объекта начнется в начале 2022 года и должно завершиться к 2023 году. Стоимость проекта составит 2,4 миллиарда долларов США.