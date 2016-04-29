Крупнейшая в мире нефтяная компания получила худшую c начала века прибыль

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Прибыль американского нефтяного концерна ExxonMobil за первый квартал оказалась худшей с начала века. Крупнейшая в мире нефтекомпания заработала 1,8 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в обнародованных компанией результатах за первый квартал 2016 года.

Чистая прибыль концерна сократилась по сравнению с январем-мартом прошлого года почти в три раза - с 4,9 млрд. долларов до 1,8 млрд. долларов. По подсчетам Bloomberg, это наихудший показатель с 1999 года.

Как объясняет компания, причиной падения прибыли стало достижение нефтяными ценами минимальных значений в начале этого года и низкая маржа при нефтепереработке.