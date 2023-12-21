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Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция будет построена у берегов Англии

Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция будет построена у берегов Англии Датская энергетическая компания Ørsted построит крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию (ВЭС) у побережья восточного английского графства Норфолк.
Энергетика
21 декабря 2023 г. 17:35
Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция будет построена у берегов Англии

Датская энергетическая компания Ørsted построит крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию (ВЭС) у побережья восточного английского графства Норфолк.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Планируется, что Ørsted сможет обеспечить энергией около 3 млн домохозяйств.

По данным Ørsted, в 120 км от побережья будут установлены 200 ветряных турбин общей мощностью до 2,9 ГВт. "Проект Hornsea Three стоимостью почти $11 млрд, как ожидается, будет реализован к концу 2027 года, что позволит создать 5 тыс. рабочих мест", - отметили в датской компании.

Ørsted уже успешно реализовала в Соединенном Королевстве проекты ВЭС Hornsea One и Hornsea Two мощностью 1,2 ГВт и 1,4 ГВт соответственно.

Ранее британское правительство поставило перед собой цель довести мощности морской ветроэнергетики до 50 ГВт к 2030 году.

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Версия на английском языке World’s largest offshore wind farm to be built in UK waters

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