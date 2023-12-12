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Крупнейшая ТЭС на Южном Кавказе будет введена в эксплуатацию в 2025 году

Крупнейшая ТЭС на Южном Кавказе будет введена в эксплуатацию в 2025 году Крупнейшая на Южном Кавказе теплоэлектростанция, строящаяся на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, будет введена в эксплуатацию в первой половине 2025 года.
Энергетика
12 декабря 2023 г. 13:11
Крупнейшая ТЭС на Южном Кавказе будет введена в эксплуатацию в 2025 году

Крупнейшая на Южном Кавказе теплоэлектростанция, строящаяся на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, будет введена в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Как сообщает Report, об этом сказал президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев.

"Строительство новой станции проводится в соответствии с графиком", - отметил он.

Рзаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по созданию солнечной электростанции.

"В Джебраиле совместно с компанией BP планируется строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Строительные работы начнутся в ближайшее время", - добавил он.

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