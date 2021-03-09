О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане

Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане Активы будут приобретены недавно созданной крупнейшим независимым пакистанским производителем электроэнергии компанией
Энергетика
9 марта 2021 г. 17:41
Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане

Итальянская энергетическая компания Eni подписала соглашение о продаже своих активов в Пакистане новой компании Prime International Oil & Gas.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в пресс-релизе Eni.

"Сегодня Eni достигла соглашения о продаже своих активов в предприятиях Пакистана Prime International Oil & Gas Company, недавно созданной компании, образованной бывшей командой местных сотрудников Eni и Hub Power Company, крупнейшим независимым пакистанским производителем электроэнергии", — сообщает итальянская компания.

Деятельность, охватываемая соглашением, включает в себя участие в восьми договорах аренды на разработку и добычу в складчатом поясе Kithar и бассейнах Middle Indus, а также четыре лицензии на исследования в морских бассейнах Middle Insud и Indus, сообщает компания.

Eni отмечает, что соглашение заключено в рамках стратегии по изменению и упрощению портфеля компании, извлечению дополнительной стоимости из ее стратегических активов и ликвидации непрофильных предприятий.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 13:46
Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi