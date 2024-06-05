О нас

Кристоф Макглэйд: IEA намерен подписать с Азербайджаном спецдекларации по сокращению выбросов

Кристоф Макглэйд: IEA намерен подписать с Азербайджаном спецдекларации по сокращению выбросов Международное энергетическое агентство намерено подписать с Азербайджаном специальные декларации по сокращению выбросов метана.
Энергетика
5 июня 2024 г. 12:29
Кристоф Макглэйд: IEA намерен подписать с Азербайджаном спецдекларации по сокращению выбросов

Международное энергетическое агентство (IEA) намерено подписать с Азербайджаном специальные декларации по сокращению выбросов метана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела энергоснабжения IEA Кристоф Макглэйд в ходе пленарных обсуждений на тему "Международное сотрудничество в области энергетической безопасности и устойчивости" в первый день Бакинского энергетического форума.

По его словам, в рамках 29-й сессии COP, которая пройдет в этом году в Баку, IEA проведет совместные с Азербайджаном мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов.

Макглейд отметил, что еще одним направлением сотрудничества станут инвестиции, ориентированные на сокращение выбросов, и внедрение новых технологий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IEA official: Special declarations on methane gas will be signed with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке IEA rəsmisi: "Azərbaycanla metan qazı ilə bağlı xüsusi bəyannamələr imzalanacaq"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi