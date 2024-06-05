Кристоф Макглэйд: IEA намерен подписать с Азербайджаном спецдекларации по сокращению выбросов

Международное энергетическое агентство намерено подписать с Азербайджаном специальные декларации по сокращению выбросов метана.

Международное энергетическое агентство (IEA) намерено подписать с Азербайджаном специальные декларации по сокращению выбросов метана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела энергоснабжения IEA Кристоф Макглэйд в ходе пленарных обсуждений на тему "Международное сотрудничество в области энергетической безопасности и устойчивости" в первый день Бакинского энергетического форума.

По его словам, в рамках 29-й сессии COP, которая пройдет в этом году в Баку, IEA проведет совместные с Азербайджаном мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов.

Макглейд отметил, что еще одним направлением сотрудничества станут инвестиции, ориентированные на сокращение выбросов, и внедрение новых технологий.