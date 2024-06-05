Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок

Азербайджан является важным партнером Европейского союза в вопросе энергопоставок.
Как передает Report, об этом директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро заявила, выступая на открытии Бакинского энергетического форума.
К.Борреро напомнила, что в 2027 году Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Европу до 20 миллиардов кубометров: "Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в этом направлении".
Она подчеркнула роль "Зеленого коридора Азербайджан-ЕС" в вопросе обеспечения энергоперехода.
По словам Борреро, Европа в последние годы столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, что проявилось в вопросе цен на газ. Она отметила, что Европа заинтересована в альтернативных энергопоставках: "Азербайджан в этом вопросе является надежным партнером по газоснабжению Европы".