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Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок

Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок Азербайджан является важным партнером для Евросоюза в вопросе энергопоставок.
Энергетика
5 июня 2024 г. 10:18
Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок

Азербайджан является важным партнером Европейского союза в вопросе энергопоставок.

Как передает Report, об этом директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро заявила, выступая на открытии Бакинского энергетического форума.

К.Борреро напомнила, что в 2027 году Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Европу до 20 миллиардов кубометров: "Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в этом направлении".

Она подчеркнула роль "Зеленого коридора Азербайджан-ЕС" в вопросе обеспечения энергоперехода.

По словам Борреро, Европа в последние годы столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, что проявилось в вопросе цен на газ. Она отметила, что Европа заинтересована в альтернативных энергопоставках: "Азербайджан в этом вопросе является надежным партнером по газоснабжению Европы".

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Версия на английском языке Cristina Borrero: Azerbaijan - EU's important partner on energy supplies
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Azərbaycanla "yaşıl dəhliz” layihəsinin əhəmiyyətini qiymətləndirib

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