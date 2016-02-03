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    ​Кристин Лагард: Нефтяные цены лишили меня сна

    Нигерия, Азербайджан и Венесуэла столкнулись с аналогичной проблемой

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что падение нефтяных цен угрожает экономике большинства стран-производителей нефти. Как сообщает Report со ссылкой на МВФ, организация предупредила об опасности для экономик стран-производителей нефти.

    Глава МВФ отметила, что "нефтяные цены лишили ее сна".

    По словам руководителя фонда, экспорт нефти составляет 90% общего экспорта Нигерии, в том числе продажа нефти формирует 60% национальных доходов страны. Она отметила, что с аналогичной проблемой столкнулись Азербайджан и Венесуэла. 

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