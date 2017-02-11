Кременчугский НПЗ перерабатывает азербайджанскую нефть

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода - компания "Укртатнафта" начала производство бензина стандарта Евро-5. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По информации, этот производственный проект удалось реализовать с опережением ранее заявленных сроков благодаря диверсификации поставок нефтяного сырья, а именно, поставкам на предприятие азербайджанской нефти.

Как отмечают в компании, поставки Azeri Light на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод осуществляются в рамках договоренностей между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ.

"Благодаря поставкам на Кременчугский НПЗ низкосернистой нефти Azeri Light "Укртатнафта" планирует осуществить полный переход на производство и реализацию топлив, соответствующих стандарту Евро-5", – говорится в сообщении.