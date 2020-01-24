Владимир Котенев: Европа рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера

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Азербайджан может поделиться своим опытом с другими странами.

Об этом заявил Report управляющий директор Eurusian Strategic Consulting Gmbh Владимир Котенев на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Он отметил, что организованная в рамках форума Каспийская неделя является важной платформой для обсуждения и обмена глобальными идеями: "Я принял участие на некоторых сессиях и круглых столах Каспийской недели. Мы также обсудили новые коридоры в Транскаспийском регионе, обменялись мнениями о возможных газопроводах. У Туркменистана огромные запасы газа. Но в последние годы Азербайджан стал одной из ведущих стран в области добычи голубого топлива. Поэтому и производители и потребители газа должны вести переговоры друг с другом. Эта платформа была успешной в этом плане".

Владимир Котенев также сказал, что Азербайджан добился больших успехов после обретения независимости: "Азербайджан, в первую очередь, имеет выгодное географическое положение на Кавказе и в Каспийском регионе. Страна обладает богатыми запасами нефти. Именно поэтому Европа рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера".