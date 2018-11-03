Корпорация нефти и газа Грузии: TAP внесет важный вклад в развитие грузинской экономики

Тбилиси. 3 ноября. REPORT.AZ/ Корпорация нефти и газа Грузии выразила отношение к решению премьер-министра Италии в связи с разрешением на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает местное бюро Report, корпорация сообщила, что в результате осуществления TAP Грузия будет покупать сотни миллионов кубических метров транзитного газа на основе льготных цен.

Было отмечено, что после запланированного завершения проекта TAP, загруженность трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в ближайшие годы может достичь 22 млрд кубических метров в год.

В корпорации было подчеркнуто, что проект TAP внесет значительный вклад в развитие экономики и улучшение благосостояния граждан Грузии.