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    Корпорация нефти и газа Грузии: TAP внесет важный вклад в развитие грузинской экономики

    Тбилиси. 3 ноября. REPORT.AZ/ Корпорация нефти и газа Грузии выразила отношение к решению премьер-министра Италии в связи с разрешением на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

    Как сообщает местное бюро Report, корпорация сообщила, что в результате осуществления TAP Грузия будет покупать сотни миллионов кубических метров транзитного газа на основе льготных цен. 

    Было отмечено, что после запланированного завершения проекта TAP, загруженность трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в ближайшие годы может достичь 22 млрд кубических метров в год.

    В корпорации было подчеркнуто, что проект TAP внесет значительный вклад в развитие экономики и улучшение благосостояния граждан Грузии.

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